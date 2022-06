Mardi dernier, l’Echevine du Logement et de l’Urbanisme, Laurence Leclercq, a demandé au Collège communal d'octroyer un nouveau permis d’urbanisme qui aura pour effet la démolition d’un bâtiment vétuste et la création de 6 nouveaux logements sur ce même terrain. C'est chose faite.

Le propriétaire veut construire à l’angle de la rue du Préat et de la rue de la Paix, à Roux. L’ensemble sera constitué de 4 appartements et de deux maisons unifamiliales avec jardin et terrasse. "Cette construction répond aux enjeux actuels en matière de performance énergétique et environnementale puisque ces logements bénéficieront de l’installation de panneaux solaires et de citernes d’eau de pluie", dit le collège dans un communiqué sans préciser si les matériaux sont biosourcés.

"Aujourd’hui, cet espace est un chancre, il dévalorise le quartier et représente une nuisance visuelle pour les habitants", explique Laurence Leclercq. "Il sera bientôt remplacé par des logements de qualité qui assureront un cadre de vie confortable, moderne et fonctionnel. L’immeuble et les deux maisons s’inscriront très bien dans le contexte bâti de cette rue. Ce type de projet participe activement à la transformation urbanistique de la Ville dans chacun de ses quartiers, ce dont je me réjouis."