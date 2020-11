Le TEC se dote d'un nouvel automate de vente au cœur de la ville de Charleroi et, plus précisément, à l'entrée du centre commercial Rive Gauche (rue du Collège).

"Rapide et facile d'utilisation, il permettra aux clients de bénéficier d'un titre de transport pour emprunter les lignes du TEC avoisinantes ou de rapidement recharger leurs abonnements entre deux courses. L'occasion de désengorger la ville et de ne plus devoir trouver et payer un parking", note le TEC dans un communiqué.

Grâce aux "Self", les clients peuvent renouveler leur abonnement TEC ou charger un autre titre de transport sur carte MOBIB 24h/24 et 7j/7. "Une solution idéale pour éviter les files !"