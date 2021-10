En août dernier, les autorités communales courcelloises, via l'échevinat des sports de Joël Hasselin, procédaient à plusieurs aménagements dans les différents clubs de foot de l'entité. La saison avait pu commencé sur de bonnes bases grâce notamment à de nouveaux buts à Gouy et Courcelles ainsi que le placement d'une chaudière dernière génération sur le site du Six Perrier.

Aujourd'hui c'est le club de JS Trazegnies qui pourra offrir un meilleur confort de jeu à ses joueurs suite au placement d'un tout nouvel éclairage. "Le Service des Sports a lancé un marché public consistant en l’acquisition et le placement de pylônes neufs, mais aussi bien sûr de modules d’éclairage LED dernière génération, qui aux dires des utilisateurs est un réel plaisir dès que le soleil se couche.Voilà le club paré pour la saison d’hiver qui arrive à grand pas, entraînements et matches pourront se dérouler dans les meilleures conditions pour tous," nous communique-t-on.

L'installation actuelle n'étant plus aux normes et présentant un certain danger, il était devenu prioritaire de procéder à ces aménagements.

Le budget total pour l’éclairage de la JS Trazegnies s’élève à plus de 57.000 euros.