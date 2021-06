On en parle depuis 2003 au moins, mais c’est désormais une réalité : le conseil communal a voté lundi soir la création d’un "observatoire du stationnement", après un an de travail dans les coulisses par la Régie Communale Autonome (RCA), un bureau d’études et les différents services liés à la mobilité à Charleroi. Le principe est simple : d’un côté rassembler dans un groupe de travail police, police administrative, RCA et les services mobilité, travaux et urbanisme, de l’autre assembler des données statistiques sur "qui se gare où à Charleroi, combien de temps et quand ?".

Ces données sont extraites des deux scancars de la RCA, qui patrouillent les 7 000 places de stationnement, jusqu’à sept fois par jour le centre-ville et une à deux fois les zones blanches de la périphérie. Elles sont anonymisées, bien sûr, puis compilées pour fournir une carte du stationnement à Charleroi (cf. illustration). "On peut par exemple voir que le boulevard de Fontaine est principalement occupé par des abonnés, probablement du Palais de Justice, et qu’il est vide le week-end. Cet endroit pourrait donc servir, le week-end, de stationnement pour les gens qui viennent faire du shopping, pourquoi pas avec un tarif réduit", note Antoine Tanzilli, directeur-gérant de la RCA. "À l’inverse, le boulevard Audent est surtout utilisé de manière ponctuelle, par des voitures différentes qui ne restent pas longtemps, probablement avec le petit supermarché, la boulangerie et la banque. C’est un endroit qui pourrait devenir une zone de stationnement limité à 30 minutes pour éviter les allers-retours aux bornes." Tout ceci n’est qu’une analyse "à chaud" des possibilités offertes par les statistiques, puisque ce sera le boulot de l’Observatoire de voir s’il est opportun d’adapter les dispositifs existants. Et les données disponibles pour l’instant sont particulières, puisque nous sommes toujours en période Covid/télétravail. Et surtout, l’outil actuel n’en est qu’à ses balbutiements, davantage de données seront collectées à l’avenir, notamment avec la durée moyenne du stationnement.

Pour l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain (Ecolo), l’outil "observatoire du stationnement" est une avancée importante pour Charleroi : "Voir comment les usagers se comportent quand ils se stationnent en ville : où, combien de temps, comment ? Ça nous permettra notamment de soutenir les activités commerciales, mais aussi adapter nos capacités de stationnement pour les grands événements comme les Big Five. On veut favoriser le stationnement de courte durée en voirie et renvoyer la longue durée vers les parkings souterrains ou à étages." L’échevin rappelle également qu’un travail est en cours - apparemment ça avance - avec la Région pour également équiper les abords de Charleroi en affichages intelligents, afin d’indiquer où se diriger pour se stationner.

Malgré les volontés affichées par Charleroi pour faire avancer l’Open Data, les données de stationnement ne seront pas en libre accès, il faudra introduire une demande "pour éviter des utilisations non souhaitables"...