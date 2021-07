"Ce mercredi 28 juillet 2021, un ouvrier de la Ville de Fleurus a été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions. Alors qu’il travaillait sur la voirie, celui-ci a été renversé par une voiture malgré les précautions de sécurité mises en œuvre et les panneaux d’avertissement", signale la Ville de Fleurus par voie de communiqué.

L’ouvrier en question souffre de blessures au niveau des jambes mais ses jours ne sont pas en danger, précise-t-on. "Trois ouvriers sont également en état de choc après ce terrible événement qui a bousculé l’ensemble de l’Administration."

Fleurus a donc décidé de lancer une campagne de sensibilisation et de prévention, à destination des automobilistes. "L’objectif ? Rappeler l’importance de respecter les panneaux de signalisation, de ralentir à l’approche des chantiers et d’adapter sa conduite. Car, s’il s’agit du respect du code de la route, il est avant tout question de vie humaine ! Les personnes travaillant aux abords des routes sont vulnérables, bien que portant des tenues réfléchissantes et fluorescentes bien visibles. Il est donc de la responsabilité de chaque usager de la route de tenir une conduite irréprochable, pour que ce type d’accident n’arrive plus."

Ralentir, s'écarter des ouvriers en passant à côté, et avertir les autres automobilistes des manoeuvres et changements de voie seront au programme de la campagne.

"Enfin, le Collège communal et l’ensemble de l’Administration souhaitent un prompt rétablissement à la personne concernée et espèrent le revoir très vite au sein de l’équipe", conclut la Ville de Fleurus.