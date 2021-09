L'information vient de, qui relaie la terrible nouvelle: deux ouvriers ont fait une chute de six mètres de haut, sur le chantier du Grand Hôpital de Charleroi à Gilly, lundi dernier. L'un est mort, l'autre est blessé et a dû être hospitalisé.

Les causes de l'accident doivent encore être déterminées, un dossier a été ouvert par l'auditorat du Travail, même si apparemment au niveau technique, tout semble tenir: l'échafaudage était correctement monté et attaché, le vent ne peut pas être mis en cause non plus.