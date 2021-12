La candidature Parc National Entre-Sambre et Meuse est retenue. Il reste un an à la coalition pour franchir l'étape ultime de sélection!

Aux grottes de Neptune, future porte d’entrée du parc national, les chevilles ouvrières du projet et les représentants de Couvin, Viroinval, Chimay et Froidchapelle se sont réunis pour se réjouir de la présélection du projet de Parc national Entre-Sambre et Meuse et informer des suites à donner.