C’est la reconnaissance d’un patient et long travail de sélection et de promotion : depuis 1994, l’enseigne Cora organise dans ses quatre hypermarchés de Wallonie à Chatelineau, Hornu (Mons), Rocourt (Liège) et La Louvière des foires italiennes où les produits de la botte sont mis à l’honneur. Lors de ces événements, l’offre grimpe à plus de 2220 références en rayons.

L’agence italienne pour le commerce extérieur vient de saluer cette expertise en scellant un partenariat. Dans ce cadre, le directeur du bureau bruxellois de l’agence Luigi Ferrelli a été accueilli au magasin de Châtelineau cette semaine, en présence du CEO de l’enseigne pour la Belgique et le Luxembourg Olivier Haller et de l’ambassadeur d’Italie à Bruxelles, Francesco Genuardi.

La foire italienne, c’est un événement commercial récurrent. Elle s’invite dans les points de vente six fois par an. Cela rencontre une demande, car les régions où Cora est implanté sont à forte densité de population italienne. En 2022, plus de 300.000 Italiens résident en Belgique. C’est dire les liens de fraternité qui se sont noués entre les peuples.

Respecter la culture et l’identité de l’Italie, c’est aussi proposer des produits authentiques. Dans ce cadre, les équipes de l’enseigne effectuent des prospections plusieurs fois par an à la recherche de nouveaux fournisseurs.

La reconnaissance de l’agence devrait contribuer à étoffer l’assortiment qui s’est enrichi d’une centaine de références lors du dernier voyage des acheteurs dans la botte en 2021. Comme l’a rappelé l’ambassadeur, l’exportation de denrées alimentaires est un des moteurs de l’économie du pays. Le rôle de l’agence italienne pour le commerce extérieur est de promouvoir les partenaires actifs dans ce créneau.