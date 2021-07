Surveillé de près par la justice via un sursis probatoire de 3 ans qu’il avait obtenu, Rudy n’a pas pu résister à la tentation en forçant un coffre pour repartir avec un pauvre butin…

« J’avais bu et j’ai fait une erreur. Je regrette et je m’excuse. » Voilà comment Rudy justifie son passage à l’acte, le 15 juin dernier, en pleine rue Tumelaire à Charleroi. Ce dernier n’a pas été très malin quand il a forcé le coffre de la camionnette d’une société pour y dérober… divers outils et une échelle pliable. Pire, Rudy devait se tenir à carreau puisqu’il avait obtenu un sursis probatoire de 3 ans…

Houssine, lui, est considéré par le substitut Signor comme « un professionnel du vol » vu son parcours judiciaire qui renseigne de nombreuses condamnations pour tous les types de vols possibles. Lui aussi était présent lors du vol avec effraction.

Pour cette connerie, Rudy risque de se retrouver derrière les barreaux pour un petit temps. Non seulement le parquet a requis une peine de 10 mois de prison contre lui, mais Rudy risque prochainement de voir son sursis probatoire être révoqué et d’écoper d’une nouvelle peine de prison.

Pour son complice, le parquet a également requis dix mois de prison. Les deux avocats à la défense des prévenus ont plaidé une mesure probatoire. Jugement le 4 août.