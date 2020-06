La mobilité, on le sait, c’est un enjeu extrêmement important : il touche toutes les couches de la société, riches ou pauvres, en Porsche, à vélo ou en transports en commun. Cela a aussi des aspects économiques et environnementaux très importants, il faut donc ne pas se rater. Justement, en créant un plan de mobilité à l’échelle de 29 communes et près de 600 000 habitants, Charleroi Métropole aura beaucoup plus de poids dans les décisions : face aux gouvernements wallon ou fédéral, face à la SNCB, face aux TEC, etc. Et si tout ce beau monde peut se mettre d’accord pour avoir un plan global commun, il y aura moyen de faire bouger les dossiers.