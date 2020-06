Primes directes aux commerces et aux particuliers, exonération de taxes, subsides boostés : la Ville de Charleroi vient d'annoncer un emprunt à 30 ans pour financer 10 millions d'euros d'aides diverses.

"Nous lançons aujourd'hui un plan corona d'un peu plus de dix millions d'euros pour aider tous ceux touchés par la crise" , a annoncé ce matin le bourgmestre Paul Magnette (PS), entouré - à 1,5m - de ses échevins. "C'est un emprunt, à taux bas et remboursable sur 30 ans, qui nous laisse la possibilité de réemprunter une deuxième tranche de 10 millions pour l'année prochaine si besoin, même si on espère évidemment que ça ne sera pas nécessaire."

Cet argent servira à financer des aides, des primes, des exonérations de taxe, des appels à projet, des subsides et combler le trou que va faire la crise de la covid-19 dans les caisses de la première ville de Wallonie.

Pour l'Horeca et les commerces

Il y a 600 restaurants et cafés sur le territoire carolo. Et le risque de faillite est estimé à 40%, au niveau national, dans ce secteur. "L'objectif, c'est d'éviter un maximum de faillites en venant renforcer localement des aides régionales et fédérales."

En plus des 5.000 euros wallons, Charleroi a décidé d'octroyer une aide financière directe, qui ira de 1.000 à 10.000 euros selon - notamment - la taille de l'établissement, le nombre d'équivalents temps plein employés.

En plus de cette prime, une aide ponctuelle allant jusqu'à 1.000 euros pourra être obtenue pour rénover et étendre les terrasses des établissements horeca de Charleroi.

Concernant les commerces et entreprises, en plus de l'exonération de toute une série de taxes pour la durée du confinement, cette exonération est prolongée pour une durée de deux ans spécialement pour le secteur hôtelier et les cafés.

Les maraîchers, "pour les aider à passer la saison", profiteront aussi de la gratuité des abonnements pour le trimestre en cours et les deux prochains trimestres.

Pour les Carolos et assimilés

Une aide directe, à chaque habitant de Charleroi, sera versée par la Ville : 20€ par habitant vont être distribués, normalement en septembre, sous forme de Carol'Or. "Le choix d'utiliser la monnaie locale de Charleroi permettra non seulement d'aider les Carolos dans leurs dépenses, mais aussi permettra de s'assurer que cet argent sera réinjecté dans les commerces locaux" , explique le collège communal. Cette aide viendra en renfort des 50€/mois déjà prévus pour les familles les plus précarisées.

L'asbl Carol'Or, qui gère la monnaie locale (taux de change actuel: 1€ = 1 Carol'Or) en s'assurant que l'argent soit investi dans des banques éthiques, imprimera ces quatre millions de Carol'Or avec l'appui de la Ville de Charleroi. A ce jour, 140 commerces du territoire de Charleroi Métropole participent au Carol'Or, "mais nous prévoyons d'augmenter ce nombre en prenant à notre charge la cotisation de 25€ annuelle demandée aux commerçants locaux qui veulent se lancer", précise la Ville de Charleroi.

Le "chèque sports", de son côté, verra sa valeur doublée. L'aide passera donc de 50 à 100€ pour aider les familles à pratiquer le sport dans des clubs locaux.

Enfin, 400.000 euros sont mis sur la table pour renforcer, dans les écoles carolos tous réseaux confondus, l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'achat de matériel informatique. "C'est l'occasion pour nous de prendre de l'avance en renforçant l'enseignement numérique. Et comme on sait que toutes les familles n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur à leur enfant, cette aide permettra de les aider à en acquérir un et réduire la fracture numérique." Les détails doivent encore être peaufinés, mais il s'agirait apparemment d'aider les familles à acheter un ordinateur pour leur enfant, probablement de type Chromebook, pour qu'il puisse s'en servir en classe et chez lui comme une sorte de "cahier numérique". En parallèle, une partie de cette aide servira à renforcer les connexions Internet dans les établissements scolaires publics.

Pour l'associatif

"Toutes les associations qui reçoivent déjà un subside de la ville de Charleroi verront ce subside être renforcé de 30%", annonce le collège. Par associatif, s'entend aussi bien la culture, le sport, le social, la nature ou encore la mobilité.

"De plus, on prévoit des appels à projets pour créer des animations culturelles en rue et dans les quartiers. Chaque dossier sélectionné pourra bénéficier d'une aide allant jusqu'à 5.000 euros".