Un dramatique événement s’est produit ce dimanche au sein de la zone de police des Trieux (Courcelles/Fontaine-l’Eveque). Un agent de quartier s’est suicidé devant un collègue.





Le parquet de Charleroi ainsi que Delphine De Lavareille, cheffe de la zone de police des Trieux, confirment une information de nos collègues de SudPresse. Ce dimanche matin, un agent de quartier d’une quarantaine d’années s’est donné la mort. L’agent de quartier s’est servi de son arme pour mettre fin à ses jours, indique Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.

Le procureur du Roi, le médecin légiste et le labo se sont rendus sur les lieux du drame. Une enquête a évidement été ouverte mais elle est déjà clôturée: "Il s’agit bien d’un suicide mais d’ordre privé", signale le parquet de Charleroi.



Le parquet de Charleroi confirme qu’un collègue était présent dans la pièce au moment du passage à l’acte de la victime.

Sur Facebook, la Députée- Bourgmestre, les membres du Collège communal ainsi que le Conseil communal et le personnel communal présentent leurs condoléances à la Zone de Police des Trieux et à la famille, proches et amis du policier, Patrice H.