Denis est l’un des agriculteurs de la nouvelle saison deinterview.

Vous l’avez peut-être vu ce dimanche soir sur RTL-TVI. Ce jeune homme de 22 ans, agriculteur-fromager de son état, qui cherche l’âme sœur, est l’un des dix candidats sélectionnés par la production de L’amour est dans le pré. Côté localisation, on peut juste par discrétion pour l’heure vous indiquer que Denis possède une "petite exploitation familiale" , comme il dit, dans la région de Charleroi. Une cinquantaine de vaches lui procurent ce lait pur transformé en délicieux fromage qu’il vend dans son magasin. On l’a appelé…

C’est vous ou un ami qui vous veut du bien qui a contacté RTL-TVI ?

"C’est quelqu’un qui a donné mes coordonnées à la chaîne. On m’a sollicité à plusieurs reprises, j’ai d’abord dit non, et puis j’ai réfléchi, finalement après une nouvelle relance, j’ai dit OK."