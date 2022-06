La MPA fourmillait de monde ce jeudi : le 1er salon de la Santé et du Social, après trois reports successifs dus à la Covid, a pu se tenir. Réservé aux professionnels et au secteur associatif actif dans ces deux branches, le salon a été mis en place, explique Michèle Lejeune, du service Santé de la Ville de Charleroi. Deux conférences, axées "Précarité" pour ce premier événement, ainsi que 85 services actifs en santé et en social sur le territoire carolo, étaient de la partie.

La Ville de Charleroi joue ici "son rôle d'ensemblier, pour créer du lien", détaille l'échevine en charge de la Santé, Alicia Monard (PS). "Ca permet de développer des idées, des projets, qu'ils soient thérapeutiques ou préventifs. Avec un annuaire spécifique pour les pros, qui a été développé et qui est distribué à tous les participants, il sera possible de directement trouver "LA" bonne personne."

C'est des associations et des professionnels que la demande est venue, à l'origine. "Lors des états généraux, en 2019", précise l'échevine. Cet outil - car ce salon en est un - vient rejoindre d'autres initiatives de la Ville, parfois en collaboration avec l'une ou l'autre structure active : l'annuaire des pros, déjà, mais aussi un groupe fermé sur Facebook qui permet de passer des appels ou chercher des partenaires, ainsi que les cartes et l'application mobile "Je suis là", sorte de guide d'accès pour trouver des ressources santé ou sociales. "Il y a des policiers, des travailleurs sociaux, des éducateurs de rue qui distribuent ces cartes quand ils ressentent un besoin, pour rendre la santé plus accessible", enchaîne Michèle Lejeune.

Et l'objectif de ces actions est double: d'une part s'assurer que les pros puissent rediriger les gens si besoin, trouver des experts sur une problématique particulière, ou nouer des partenariats; d'autre part que les habitants de Charleroi aient une meilleure vue de l'offre qui les entoure, pour des soins, des accompagnements, du soutien, etc.

"Ici la thématique était la précarité, parce que se faire soigner est parfois un choix financier, c'est ça ou nourrir ses enfants par exemple, mais aussi parce que le public précarisé est celui qui a hélas le plus tendance à s'éloigner des soins, que ça soit pour raison financière ou autre", conclut Alicia Monard. Le salon est d'ores et déjà appelé à revenir: tous les deux ans, idéalement. Avec une nouvelle thématique.