C’est un visage connu du parquet et de la justice qui a comparu ce jeudi après-midi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. À seulement 23 ans, Aboubacri présente déjà un fameux parcours judiciaire… Déjà condamné à deux reprises pour de nombreux faits de violence (dont une lourde peine de 37 mois de prison), Aboubacri ajoutera une nouvelle ligne à son casier judiciaire dans deux semaines…

Aucun doute n’est permis sur la culpabilité du jeune homme, auteur d’une violente scène de coups et blessures le 28 juin dernier à Gosselies. Ce matin-là, Marie a croisé la route d’Aboubacri, « en alcool » comme il le confirme, après avoir bu de la Vodka et du Red Label. Cette dernière va comme tous les jours déposer sa fille. « J’ai entendu qu’il m’a dit « sale putain. » J’ai eu peur, il a couru après moi et je me suis réfugié dans la boulangerie », explique la mère de famille.

Une fois dans la boulangerie, Marie peut compter sur l’intervention héroïque du boulanger. « Il s’est vraiment interposé entre le prévenu et la victime avant de recevoir de nombreux coups, notamment à l’aide d’un panneau publicitaire », narre le substitut Vervaeren, excédé par les explications fournies par Aboubacri.

Si ce dernier ne conteste pas les faits, il les minimise totalement, parlant d’un malentendu. « On s’est mal compris avec la dame. C’est un malentendu, je suis désolé. » Comme si cela ne suffisait pas, Aboubacri a également asséné un coup de poing à une pauvre cliente, qui venait simplement chercher son pain frais à la boulangerie… Pour l'avocat du jeune homme, Aboubacri aurait entendu des insultes racistes.

Le parquet requiert une lourde peine de 40 mois de prison ferme.