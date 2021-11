La crise sanitaire n’en finit plus de compliquer la vie et le travail de chacun. On le sait, les contaminations au Covid sont en hausse depuis plusieurs jours et même le monde judiciaire n’est pas épargné par cette situation. C’est notamment le cas au sein du parquet de Charleroi, qui dénombre un manque d’effectif depuis plusieurs mois maintenant. Les absences de magistrats compliquent la préparation des dossiers et la défense de ces derniers en audience publique.

Pour freiner ce phénomène, le procureur du Roi de Charleroi a décidé d’instaurer une mesure : les dossiers où les justiciables ne sont pas détenus pour la cause sont remis s’ils n’ont pas pu être préparés du côté du parquet. « Nous sommes en sous-effectif depuis des mois maintenant. Et la situation ne s’arrange pas avec la crise sanitaire. On déplore plusieurs absences pour maladies, pour des quarantaines parce que des proches sont malades ou parce que les magistrats sont en attente de résultats de test. Les titulaires des dossiers ne sont pas là, de même que leurs remplaçants désignés qui les remplacent lors des audiences. »

Ce jeudi matin, le substitut Lafosse n’a pas eu d’autres choix que de solliciter la remise des dossiers prévus pour plaidoirie à la 10e chambre correctionnelle. « Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de défendre correctement les intérêts de la société. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre cette mesure et d’en avertir la présidente du tribunal de première instance ainsi que Madame La Bâtonnière », souligne Vincent Fiasse.

Priorité donc aux dossiers avec des personnes qui font l’objet d’une détention préventive. Cette mesure prévue au départ pour cette semaine pourrait être prolongée pour une semaine supplémentaire. À l’heure actuelle, seul le tribunal correctionnel est principalement concerné par cette mesure.

Pour ne pas avoir de mauvaise surprise et éviter toute condamnation judiciaire par défaut, mieux vaut tout de même se déplacer jusqu’au tribunal correctionnel pour connaître le sort réservé à votre dossier.