Il faut écrire qu'il y a de quoi faire des bonds en se renseignant sur la personne : passé par le Parti Populaire, puis au parti Identitaire Démocrate, et récemment présent au congrès de fondation du Parti National Européen, l'enseignant côtoie du "beau monde", à en croire son fil d'activité Facebook. Des proches du Rassemblement National (ex-FN en France), du groupuscule Nation et du Vlaams Belang se retrouvent à côté de gens ouvertement nazis, antisémites, islamophobes, xénophobes, racistes. C'est la foire aux sigles et symboles qui sentent bon la fachosphère, de type char d'assaut Panzer allemand, croix de fer à toutes les sauces et autres symboliques plus ou moins fascistes.