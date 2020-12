La cour d'appel du Hainaut a prononcé, vendredi, une peine de quatre ans de prison avec sursis à l'encontre d'un professeur de religion pour des attentats à la pudeur. Il est en outre privé de ses droits civiques et interdit d'enseigner pendant 10 ans.

Trois plaintes avaient été déposées contre le professeur de religion islamique par des parents d'enfants victimes d'attentats à la pudeur.

La défense avait plaidé l'acquittement, remettant en doute les plaintes, soupçonnant une "cabale" montée par les parents, pakistanais, contre le prévenu, de nationalité indienne: "Il a enseigné le Coran à plusieurs générations. On ne devient pas pédophile subitement.". Le parquet avait rejeté cette thèse du complot. En outre, les déclarations des victimes, dont deux enfants issus de la même fratrie, convergeaient. Et "il a reconnu le fait que les enfants devaient lui faire des massages", a souligné Me Jean-Philippe Mayence, qui représentait les parties civiles.

Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu avait déclaré que "les enfants ont le diable en eux, pire que Satan lui-même".

Le prévenu, qui vit désormais en Inde depuis l'éclatement du dossier après 40 ans passés en Belgique, a été condamné à quatre ans de prison avec sursis. La peine est plus sévère qu'en première instance.