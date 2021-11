Après l’intra-ring carolo et le centre de Gosselies, c’est le cœur urbain de Gilly, dans le périmètre étendu des Quatre Bras, qui pourrait accueillir une zone 30. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, la proposition est formulée par le conseil de participation du district Est composé de citoyens et commerçants. Ils suggèrent d’intégrer les zones à forte fréquentation piétonne, les places publiques et écoles.

Si l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain a accueilli positivement l’idée, il s’est engagé à en valider l’opportunité en lançant un travail de concertation avec les acteurs locaux et régionaux comme l’opérateur de transport wallon, la police, mais aussi le SPW Mobilité et Infrastructures. Les deux chaussées qui se croisent aux Quatre Bras sont des voiries régionales : il y a d’une part la N29 en direction de Fleurus, de l’autre la N569 qui relie Châtelet à Lodelinsart.

Le premier de ces axes comporte un taux d’accidents au-dessus de la moyenne, selon l’échevin. Un ralentissement des vitesses serait de nature à minoriser le danger. Mais le moyen le mieux adapté n’est pas forcément une zone 30, même si la suggestion nous semble être une bonne piste. Il faut examiner cela en profondeur, en y associant les riverains et donc le conseil participatif. Charleroi a le pouvoir de changer les règles de circulation dans le quartier en adoptant un règlement complémentaire de police. "Mais nous voulons rechercher un consensus", dit Desgain. Une réunion sera convoquée prochainement pour définir le périmètre d’action, et les modalités à mettre en œuvre pour renforcer la sécurité routière. A suivre.