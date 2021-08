Entre Rezki et Abdelkader, c’est loin d’être la bonne entente. Pour le parquet, cela s’explique à cause d’une guerre de territoire sur Charleroi, dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Mais pour Me Jean-Philippe Mayence, l’avocat de Rezki, c’est complètement surréaliste comme hypothèse. "Il est présent chez nous depuis plus de 15 ans et il n’a jamais vendu de produits stupéfiants."

Non, pour la défense, c’est l’attitude d’Abdelkader qui est à la base de tout. "Mon client a été victime d’une tentative de meurtre en 2018 et a subi des coups en 2019 de la part de ce fameux Abdelkader." Le 6 décembre 2020, c’est un banal regard échangé entre les deux hommes qui aurait, selon le prévenu, déclenché les nouvelles hostilités. "Je l’ai croisé dans la rue. Il m’a dit "pourquoi tu me regardes ?" Alors j’ai été cherché une arme dans la forêt à Charleroi", explique Rezki, confirmant avoir coursé Abdelkader avant que ce dernier rentre dans une librairie. À l’intérieur de l’établissement, Rezki a porté des coups de crosses sur la tête d’Abdelkader, avant de fracasser la porte d’entrée de la librairie.

Une peine de minimum 40 mois de prison a été requise contre le prévenu, connu pour deux antécédents remontant à 2007 et 2014. Peine jugée « complètement surréaliste » par Me Mayence, qui sollicite plutôt une peine avec un sursis probatoire en démontant la théorie avancée par le parquet. "Il n’y a aucun lien avec les stupéfiants. C’est plutôt l’occasion qui a fait le larron." Jugement dans deux semaines.