Lors de la réunion politique informelle (en visioconférence) précédent le collège communal investi des pouvoirs du conseil communal, le sujet des marchés a été lancé par le conseiller Défi Jean-Noël Gillard.

"J'ai été interrogé par plusieurs maraîchers sur la reprise des marchés alimentaires, qui sont le parent pauvre des mesures prises jusqu'à présent au fédéral", s'est enquis Jean-Noël Gillard auprès du bourgmestre Paul Magnette.

"L'annonce du CNS n'est pas précise à l'égard de ces commerçants de marché. Quid du commerce ambulant dans les circonstances de la réouverture des commerces ? Monsieur le bourgmestre, est-ce que vous étudiez la possibilité d'un arrêté pour encadrer les marchés ? Je trouve injuste que Rive Gauche et Ville 2 puisse rouvrir, alors que nos marchés, dont c'est la belle période, pourraient également rouvrir à condition d'être encadrés bien sûr..." a noté le conseillé Défi.

Paul Magnette avait visiblement déjà songé à la question : "Il est regrettable qu'à ce stade le CNS n'ait pas permis de rouvrir le commerce de détail en plein air, puisqu'on sait qu'il faut mieux le plein air qu'un espace confiné comme un magasin", a-t-il répondu. "Mais malheureusement, on ne peut plus organiser aujourd'hui de marchés comme on le faisait avant, parce qu'on ne peut pas s'assurer, sur les places ou dans les rues, que tout le monde garde 1,5 mètre d'espacement... puisqu'on ne peut pas filtrer les espaces publics comme on peut le faire dans un magasin."

Mais pour le bourgmestre de Charleroi, des alternatives seraient envisageables. "Les maraîchers pourraient ouvrir leur échoppe en permanence, du lundi au samedi, dans un espace où on peut faire respecter les mesures d'hygiène, et en restant seuls. L'idée pourrait être, au lieu d'avoir une dizaine de maraîchers sur la place du Ballon par exemple, d'en avoir un à Gilly, un à Jumet, un à Monceau, etc. Aujourd'hui, les décisions du CNS ne permettent pas ce genre d'alternative, mais nous allons continuer à pousser en ce sens à notre niveau. Parce que ça aiderait nos maraîchers en difficulté, ça permettrait aussi de se procurer des fruits et légumes de qualité à moindre prix, et ça mettrait de la vie dans les quartiers. A condition, bien sûr, que ce soit encadré."