© FVH

© FVH

© FVH

En ce réveillon de Noel, les différents services de secours (la police, les pompier) et les milieux hospitaliers de la région de Charleroi ont veillé à votre sécurité. D'ailleurs, ils nous viennent en aide tous les jours, pour nous apporter secours et soins. Ces hommes et ces femmes sont des héros du quotidien qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour sauver la nôtre surtout durant cette crise sanitaire.

Pour ce réveillon de Noel 2020, ils étaient encore nombreux à être fidèle au poste. Ils étaient prêts à intervenir pour toutes éventuelles situations de danger. Ils sacrifient parfois leur vie de famille pour nous venir en aide.

© FVH

© FVH

© FVH

Nous souhaitons à ces hommes et ces femmes un joyeux Noel et de bonnes fêtes de fin d'année. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur leur courage et leur détermination.

© FVH

© FVH