En collaboration étroite avec la Ville de Fleurus, l’ASBL "Bibliothèques de Fleurus" et plusieurs associations locales, le cœur de la cité va se parer de vert-blanc-rouge, pour un samedi annoncé "Al’dente". Mieux, les organisateurs poussent la facétie jusqu’à rebaptiser la place Albert 1er, qui deviendra Alberto Primo, pour l’occasion.

L’ouverture des stands est prévue à 11 heures : le public pourra découvrir des produits de bouche de Sardaigne, de Sicile et de la Basilicate. Vins, cafés, pizzas, crèmes glacées, fruits et légumes seront également disponibles pour réchauffer les cœurs. Pour nourrir les âmes, des lectures de contes italiens seront assurées, dès 11 heures 30, au sein de "La Bonne Source" et le dessin animé "Léo Da Vinci" sera projeté à 13 heures.

L’ambiance musicale sera quasiment constante : des tarentelles seront jouées de 15 heures à 18 heures ; à 18 heures, les plus motivés prendront part à un blind test "spécial chanson italienne" et, enfin, à 20 heures 30, Pipo Calderone&Ianiri interpréteront les plus grands succès du répertoire populaire transalpin de ces soixante dernières années.

Un barbier traditionnel, un photomaton mobile et une animation pizza complètent les surprises au menu de ce samedi "al’dente", entièrement gratuit d’accès et qui rend donc hommage à l’immigration italienne, qui est la plus représentée au sein de la ville, comptant pour plus de 7 % de la population fleurusienne.