Vers 19h30 ce dimanche soir, un accident grave s'est produit à Barbençon, dans l'entité de Beaumont, entre un scooter et une voiture sur la chaussée de Philippeville.

D'après les premiers éléments de l'enquête rapportés par notre correspondant, le scooter et la voiture circulaient dans le même sens, depuis Philippeville en direction de Beaumont, quand la voiture aurait percuté le scooter.

Sur ce tronçon, il n'y a aucun éclairage public, vu l'heure il faisait noir et on nous rapporte la présence de brume. Le scooter aurait donc été percuté violemment par l'arrière, et envoyé valdinguer hors de la route. Mais à cet endroit, il y a un petit ravin, de plusieurs mètres tout de même, dans lequel le scootériste a été projeté.

Sur place, les pompiers de Beaumont et de Clermont ont été envoyés en urgence, avec une ambulance, un SMUR et le service technique en charge d'éclairer la zone d'intervention.

Le scootériste a été transporté dans un état critique à l'hôpital Marie Curie, à Charleroi.

Un expert du parquet est attendu sur place, suite au constat des faits par la police locale de la zone Botha. Le dépanneur ACF Dépannage a été envoyé sur place.