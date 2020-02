Vers 9h30, sur la E42 dans le sens Namur vers Mons, peu après le viaduc de Viesville à hauteur de Courcelles (BK85.6), un grave accident s'est produit.

Il y a des travaux sur la bande d'arrêt d'urgence à cet endroit, avec un camion-tampon pour protéger les ouvriers. Un semi-remorque transportant du verre a dévié de sa bande, pour une raison indéterminée, et a percuté violemment le camion tampon. © FVH

Suite au choc, le camion-tampon s'est retourné, pendant que le semi-remorque a été envoyé sur la berme centrale, bloquant les trois voies de la E42.

Le semi-remorque a pris feu, au niveau de son réservoir de carburant. © FVH

Deux ambulances, un SMUR et les pompiers ont été envoyés sur les lieux. Le chauffeur, sorti en vitesse par des passants, est légèrement blessé. Il n'y avait, par chance, aucun ouvrier à proximité du camion-tampon.