Ce lundi après-midi, Claude, né en 1945, a comparu devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi pour une tentative de meurtre sur Mike à Forchies-la-Marche, un soir de 2019.

Les faits, d'une extrême gravité, ont débuté à la suite d'une mauvaise blague dont la petite sœur de Mike a été victime. « Cette dernière a reçu des insultes à répétition. Elle en a parlé à sa mère, qui en a parlé à son grand frère, bien connu pour être violent et qui est du genre à cogner quand il n'est pas content », précise le substitut Bury, en dressant le portrait de Mike.

Maxime identifié comme le blagueur

Seulement voilà, la blague de mauvais goût aurait pu s'arrêter là si l'un des auteurs ne s'était pas identifié comme étant Maxime, le petit-fils de Claude. Ni une, ni deux, Mike se met donc à la recherche de Maxime, avant de débarquer au domicile du grand-père où vit le jeune homme ciblé. Avec Serhat, il défonce la porte d'entrée et quitte les lieux. Maxime, totalement étranger à la blague, envoie un SMS à Mike pour qu'il revienne sur place.Entretemps, face à l'inquiétude de son petit-fils, Claude dépose un pistolet d'alarme et un calibre 22 sur la table de la cuisine. Au retour de Mike et de Serhat, les choses s'enveniment rapidement. Maxime est victime de coups, de même que Claude, mis au sol et touché à l'arcade. Le grand-père voit rouge, rentre chez lui et ressort avec son calibre 22.Selon le parquet, Claude avait bel et bien l'intention de toucher Mike et pas de le faire fuir en tirant avec son bras positionné au-dessus de l'épaule, comme le mime le papy au tribunal.Toutefois, Claude a agi sous le coup d'une «», victime d'une injuste agression, avec son petit-fils. Une peine de 2 à 3 ans de prison, avec sursis, est donc sollicitée pour la tentative de meurtre.Pour Mike, c'est une peine d'un an de prison qui est requise. Le substitut Bury retient une moindre responsabilité contre Serhat. Me D'Agristina, à la défense de Mike, plaide une provocation pour les coups et blessures sur Maxime. Selon la pénaliste, son client est revenu parce qu'on lui a demandé de revenir sur place et Maxime a agressé le premier, en sortant armé d'une bouteille de Jack Daniel's.Pour Claude, une provocation est également avancée par la défense. Une suspension simple du prononcé est plaidée. Jugement le 21 février.