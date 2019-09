Des images pédopornographiques ont été retrouvées dans son téléphone, il est condamné à 1 an de prison avec un sursis probatoire de cinq ans.





Jean-Michel S., 67 ans, a été condamné à un an de prison avec un sursis probatoire de 5 ans par le tribunal correctionnel de Charleroi. L’homme reconnaissait avoir un penchant pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.

La police était parvenue à identifier le prévenu via un concours de circonstances. Le 22 août 2017, un ouvrier du service propreté de la Ville de Charleroi retrouvait un GSM à Mont-sur-Marchienne. En cherchant à identifier le propriétaire, il tombait sur des images d’enfants à caractère sexuel.

"Je suis attiré par cela et quand je bois, j'ai des pulsions qui me poussent à regarder. Mais je ne suis jamais passé à l'acte et j'essaie de me soigner", expliquait-il. L'homme signalait consulter un psychanalyste pour effacer sa déviance sexuelle et son penchant pour la boisson.

Le ministère public avait requis un an de prison avec un suivi très strict d’au moins 5 ans pour aider le prévenu à chasser ses vieux démons.

Jean-Michel était déjà connu pour des attentats à la pudeur en 1995 et 2001.