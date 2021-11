Ce vendredi, les pompiers ont fait une drôle de tête quand une dame a appelé les secours parce qu'elle voyait... un singe sur le toit de son garage!

Hors d'atteinte, le singe, qui a réussi à mettre la main sur un fruit et le dégustait tranquillement lorsque notre photographe est passé, n'a pas l'air en danger. "Il a même croisé un chat, et ils se sont tous les deux regardés avec une grimace, l'air de dire : mais qu'est-ce que tu es comme bestiole, toi?", s'amuse Fabian Vanhove, qui a plus l'habitude des incendies et des accidents que de cette scène un peu surréaliste.

© FVH

Sur place, à Gilly, dans la rue de la Ceinture, les pompiers de Marcinelle se sont déployés pour tenter d'attraper l'animal, en le piégeant avec une cage. Sans succès pour l'instant.

Pour l'heure, personne ne s'est manifesté comme étant le ou la propriétaire du petit singe. A priori, détenir ce type d'animal de compagnie est illégal depuis les années 2000, sauf dérogation spéciale (comme pour les cirques et les zoos).