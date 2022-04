Il y a désormais plus de 30 ans que Freddy Mercury a disparu, emporté par le sida. Son décès, non seulement a influé sur le changement de mentalité du grand public par rapport à cette terrible maladie, mais il n’a fait que nourrir la légende de l’auteur-compositeur, remarquable chanteur du groupe Queen. Frédéric, lui, incarné sur scène par Jean-François Breuer, est un sosie de Freddy Mercury qui ne doit qu’au hasard de la physionomie sa ressemblance avec la superstar. Pour autant, il va s’en servir pour devenir chanteur dans un groupe qui reprend les chansons de Queen. Ces musiciens, bras cassés artistiques et cabossés de la vie, en panne de voiture, ne vont pourtant jamais arriver jusqu’à la scène…

Le public ne s’y trompera pas, tout comme l’équipe de Martinrou n’a pas hésité à programmer ce spectacle, Jean-François Breuer est époustouflant, dans son jeu mais aussi dans son chant, n’hésitant pas à s’attaquer à We Will Rock You, Love Of My Life et, bien sûr, Bohemian Rhapsody. "Frédéric" est mis en scène par Emmanuelle Mathieu, dans une production du TTO, Théâtre de la Toison d’Or. Surtout, "Frédéric" a le bon goût de ne pas s’adresser qu’aux seuls fans de Queen. C’est à découvrir, sans traîner pour acheter ses places, du 26 au 29 avril, à 19 heures 30 le mercredi et à 20 heures 30 le mardi, le jeudi et le vendredi. Réservations au 071/81 63 32 et via le site.