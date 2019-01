Le 5 mai 2016 aurait dû être un jour de fête pour Philippe et sa famille. Avec sa compagne, ils ont invité, dans leur maison de Binche, leurs enfants respectifs : Michaël, le fils de Philippe et Jérôme, le fils de sa compagne. Si le souper se passe à merveille, la soirée, elle, va prendre une tournure bien plus tragique. La moitié de la famille finira à l’hôpital, le soir même, et sur les bancs du tribunal, 3 ans plus tard. Comme c’est souvent le cas, c’est l’alcool qui a joué le rôle de trouble-fête ce soir-là.

Tout dérape, en effet, quand les 3 hommes se mettent au limoncello. Ils sont déjà alcoolisés et vont boire en un temps record toute une bouteille de l’alcool italien. Mickaël, le plus jeune, va alors se sentir mal. En se dirigeant vers les toilettes, il chute et reste au sol. Son père essaye alors de lui faire reprendre ses esprits à grand renfort de claques.

C’est là que Jérôme va "voir rouge" comme l’a expliqué son avocat, Me Etienne Gras. En effet, le jeune homme a été battu quand il était enfant et la scène lui rappelle de douloureux souvenirs. Il tente d’arrêter son beau-père mais ce dernier ne veut rien entendre. Les deux hommes en viennent aux mains et, dans une suite d’événements confus, se retrouvent dans la chambre de Philippe. Ce dernier se saisit alors d’une arme à feu, qui est entreposée dans la pièce, et met en joue son beau-fils qui ignore que le fusil n’est pas chargé.

Entre-temps, le SMUR, qui avait été appelé par la mère de Jérôme, débarque. L’arrivée des deux ambulanciers semble calmer Philippe qui jette l’arme sur le lit. Mais sa colère, alimentée par l’alcool, n’est pas complètement redescendue et, dans un ultime coup de sang, il pousse son beau-fils par-dessus la rambarde du palier. Le jeune fait une grave chute mais reste conscient.

Les deux hommes sont rapidement emmenés à l’hôpital puis interrogés par la police.

Trois ans plus tard , au tribunal, les deux hommes sont inculpés pour coups et blessures. Seul Philippe est présent pour donner sa version des faits. Par le biais de son conseil, Me Bouchat, il se défend d’avoir donné des coups ce soir-là. Il se serait simplement défendu, parce qu’il s’est senti attaqué dans sa propre maison. S’il a brandi une arme, qu’il savait inoffensive, c’était pour calmer son beau-fils. Quant à la chute, c’est un malheureux accident. Me Gras a, de son côté, demandé pour Jérôme une suspension du prononcé. Jugement le 7 mars.