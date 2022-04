Au bord du lac de la Plate-Taille, aux barrages de l'Eau d'Heure (Froichapelle - Cerfontaine), le quatre étoiles Golden Lakes Hôtel avait prévu la construction d'un spa. Pas de bol : le chantier a été terminé pour se retrouver quasi immédiatement fermé suite aux mesures sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Depuis peu, le spa a été repris par la marque "Cinq Mondes", avec une nouveauté de taille: il est ouvert à toutes et à tous, peu importe qu'ils soient clients de l'hôtel ou non. Une aubaine, si vous habitez la région et que vous cherchez un spa sans vous rendre du côté de Liège, par exemple. "C’est une première au sein de la région Entre-Sambre-et-Meuse et une excellente nouvelle pour les personnes habitantes à proximité" se réjouissent le Golden Lakes et Cinq Mondes.

© Image fournie par le Golden Lakes Hôtel

Ses points forts, d'après les gérants? "Le centre est équipé de deux cabines de soins, où rituels de bien-être, soins et massages seront prodigués par des professionnelles expérimentées et attentives aux besoins des clients. Quant au SPA, cet espace intimiste est limité à 14 personnes maximum. Saunas, hamman, jacuzzi et piscine avec diverses attractions aquatiques guideront les visiteurs sur les pas de la sérénité et de l’harmonie intérieure. Tout a été imaginé et créé afin de garantir un bien-être optimal. Une salle de relaxation ainsi qu’une terrasse pour profiter du soleil en bord de lac sont également accessibles."

Le principe des soins Cinq Mondes est inspiré de rituels et de traditions venant de l'Inde, la Chine, le Japon, le Siam (Bali, Laos, Cambodge) et le Maroc.

© Image fournie par le Golden Lakes Hôtel

Le spa est ouvert 7j/7 de 10 à 20 heures, sur réservation. Les prix commencent à 35€ pour l'accès "spa" de 2 heures et à 55€ pour les soins et massages. La carte complète est à retrouver sur le site du Golden Lakes Hôtel. Du 28 avril au 6 mai, pour le lancement, une réduction de 20% est disponible avec le code "5MONDES".