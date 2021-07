L'Horeca a été sévèrement touché par les mesures liées à la crise sanitaire... mais pas qu'au niveau de la fermeture et des revenus. Au fil des mois, les bars, restaurants et hôtels nous ont régulièrement fait part de la disparition de leur personnel. De fait, mis en chômage "temporaire" de longue durée, pour des boulots qui souvent sont très demandants (soirs et week-ends) et pas nécessairement très bien payés, ils et elles ont été nombreux-ses à arrêter les frais et se tourner vers un autre secteur que l'Horeca pour travailler. Sauf qu'à la reprise... eh bien ils ne sont souvent pas revenus.

Du coup, l'Horeca a un sérieux besoin de main-d'oeuvre. Rien que sur le Hainaut, près de 400 offres d'emploi - souvent sans demande d'expérience - étaient publiées au Forem, offres qui parfois recherchent plusieurs profils dans la même annonce. L'IFAPME signale aussi qu'il y a au moins 200 places pour des stagiaires qui apprennent l'hôtellerie.

C'est la raison pour laquelle le Forem, l'IFAPME et l'UCM ont décidé d'organiser des "JobShots", sortes de speed-datings entre employeurs de l'Horeca et candidats potentiels. Après Namur, Liège et Louvain-la-Neuve, c'est le Hainaut (chez nous à Châtelineau) qui reçoit ces JobShots. Le Luxembourg suivra en août.

"Sur le Hainaut, il y a 2200 demandeurs d'emplois ayant une expérience dans l'Horeca: des candidats parfaits, mais un poste sur deux n'exige même pas d'expérience", note le Forem.