Est-ce que tout le monde a déjà ses stages pour la semaine prochaine, après le 15 août? Si pas, la maison de jeunes Secteur 42, à Lodelinsart, organise une semaine autour de la cuisine.

Ce "délicieux stage" comme le décrit la MJ, c'est "Rencontre Top Chef". Au programme : deux équipes qui prépareront tour à tour repas et desserts, dans un temps imposé. "Une équipe réalise une recette en cuisine dans la matinée, pendant que l'autre part sur une activité en lien avec la cuisine aussi, puis l'après-midi on inverse les rôles pour préparer un dessert. Puis le lendemain, on inverse. Et du coup les jeunes mangeront ce qu'ils ont préparé, pour comparer comment les deux équipes s'en sont sorties, échanger les bons tuyaux et avoir un petit challenge", nous précise-t-on. Une pratique qui s'avère utile au quotidien, pour les filles comme pour les garçons.

Aussi au programme se retrouve une visite et un atelier au Musée Choco Story de Bruxelles, pour apprendre comment les Mayas et les Aztèques cultivaient la fève de cocoa, puis sa conquête de l'Europe et l'invention du chocolat. Les enfants découvriront aussi l'apiculture et les jardins partagés de Charleroi.

En pratique: du 16 au 20 août de 10 à 17 heures, ouvert aux jeunes à partir de 12 ans, 50€ la semaine. Infos et réservations au 071/318.743 ou via melusine@secteur42.be .