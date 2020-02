Ce samedi après-midi, Isabelle Derversenne est inquiète. " Depuis 14 heures, mon mari, Patrick Nakars, ne répondait plus au téléphone, ni à mes appels ni à mes messages. Il n’avait jamais fait ça. "

Vers 16 h 30, un ami l’avertit : " Il venait de passer devant une petite ruelle de Gosselies, non loin de la place des Martyrs, près de laquelle nous habitons. Il y avait la police. Mes deux fils sont allés voir mais c’était barré. J’y suis allée à mon tour avec ma belle-sœur. On m’a fait monter dans un combi et c’est là qu’on m’a annoncé que Patrick était mort. Jusqu’à la dernière seconde, je n’ai pas voulu y croire."