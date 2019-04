Un supporter radical du Sporting de Charleroi a vu sa peine de quatre mois de prison prononcée par le tribunal correctionnel du Hainaut confirmée mercredi par la cour d'appel du Hainaut.

Il était poursuivi pour des coups portés lors d'une bagarre à Jumet, en septembre 2015 et avait été acquitté en partie. La nuit des faits, D.D. carburait au whisky dans un café à Jumet lorsque sont arrivés sur place un homme et son beau-père. Il avait admis avoir porté des coups à l'homme mais pas au beau-père.

Ce dernier avait été pris à partie par plusieurs personnes qui l'ont copieusement tabassé. La victime a dû subir plusieurs opérations et elle n'a jamais pu identifier D.D. avec certitude comme étant l'un des hommes qui l'ont frappé sauvagement ou comme l'un de ceux qui ont complètement démoli sa voiture.

D.D. avait été acquitté au bénéfice du doute en première instance pour le vol de 50 euros, la destruction de la voiture et les coups portés au beau-père. En appel, l'accusation estimait qu'il devait être reconnu coupable d'une participation à une agression en groupe. L'avocat général estimait qu'il ne pouvait pas faire l'impasse sur l'agression mortelle qui s'est déroulée plus tard et avait requis quatre ans de prison.

Depuis les faits, D.D. a été inculpé du meurtre de Pierre Clynhens, un homme de 42 ans tabassé à coups de pied à Jamioulx fin janvier 2018. L'affaire est toujours à l'instruction mais D.D. a été remis en liberté, sous conditions, après six mois de détention préventive.