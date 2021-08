À 34 ans, Omar ajoute une nouvelle peine de prison pour stupéfiants à son casier judiciaire après une première condamnation remontant à 2015. Georges, le sexagénaire remplit un peu plus la liste de ses nombreux antécédents judiciaires entamée en 1984.

Omar et Georges ont respectivement écopé de 3 et 2 ans de prison avec un sursis probatoire de 3 ans pour avoir détenu et vendu de la cocaïne entre décembre 2020 et mars 2021. De manière traditionnelle, c’est via une information anonyme que la police carolo a été informée du trafic de stupéfiants à la rue Jonet, devant le domicile d’Omar.

Le 22 mars dernier, la police a découvert Georges dans un drôle d’échange. Une dizaine de boulettes et plus de 100 euros ont été trouvés sur le vendeur. La perquisition effectuée dans l’appartement d’Omar a également été fructueuse : 36 boulettes de cocaïne et plus de 500 euros.

Lors de la précédente audience, Omar avait confié avoir vendu de la drogue pour assurer sa consommation et pour boire et manger. Les deux prévenus devront, notamment, arrêter de consommer de la drogue.