Poursuivi pour cinq scènes de violence conjugale sur sa compagne au moment des faits, Charles avait moyennement apprécié le travail effectué par le parquet en qualifiant les préventions "un peu tirées par les cheveux".

En 2020 et 2021, le prévenu était suspecté d'avoir commis cinq scènes de violence. Ce dernier, accro à l'alcool, avait beaucoup de mal à se défaire de cette dépendance remontant à l'enfance... "C'est malheureux, mais je ne sais pas m'en passer. J'ai baigné là-dedans. Mes parents étaient alcooliques et petit, je finissais les bières de mon père. Dès l'âge de 9 ans, on avait déjà des bières en main", expliquait-il.



Outre les faits de violence, Charles avait également été contrôlé par la police avec deux couteaux, le 10 août 2020.



En état de récidive et avec un sursis qui pourrait être prochainement révoqué, Charles se trouvait en mauvaise posture. Une peine de minimum 2 ans de prison ferme était requise contre lui. Finalement, Charles échappe à la prison ferme mais devra, durant un délai d'épreuve fixé à 5 ans, respecter des conditions probatoires: s'abstenir de consommer de l'alcool, entamer un suivi psychologique et thérapeutique et fréquenter les alcooliques anonymes. Il a également été acquitté de deux scènes de violence.