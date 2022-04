Entre février et octobre 2021, Dario a jugé bon de lancer son business de vente de cannabis à Courcelles, pour se faire "de l'argent facile", comme il l'avait reconnu lors de la précédente audience. Le jeune homme, à peine 19 ans, a occupé le rôle de dirigeant de l'association et pouvait compter sur ses trois amis (Kieran, Ethan et Luca) pour effectuer les livraisons ou prendre les commandes par téléphone. "Je reconnais avoir payé mes amis ou les avoir dépannés en marchandise parce qu'ils ont joué le rôle d'intermédiaires dans le cadre de mon trafic. Ils se chargeaient des livraisons ou répondaient à un appel." Dario achetait 400 grammes de cannabis pour 2200€, tous les 5 à 6 jours, avant de revendre sa marchandise entre 8 et 10€ le gramme.

Ce dernier a également été condamné à 3 ans de prison, ce mardi après-midi, pour avoir touché à la cocaïne, mais aussi à l'ecstasy, juste après sa première comparution devant le juge d'instruction pour son trafic de cannabis avec ses copains.



Kieran, Ethan et Luca avaient admis leur participation dans le trafic de Dario. Kieran expliquait avoir touché entre 10 et 20€ par livraison. Ethan était, lui, rétribué en marchandise.



Le parquet avait requis une peine de minimum 2 ans de prison et une peine complémentaire de 18 mois de prison contre Dario. Pour ses trois acolytes, une peine unique de 18 mois de prison, avec un sursis, était sollicitée. Si Dario a obtenu un sursis simple de 5 ans, ses trois acolytes devront effectuer une peine de travail de 150 heures.