François Seret a repris l'entreprise familiale de la salle Seret de Mont-sur-Marchienne il y a 20 ans. Ouverte depuis 1983, elle propose traiteur et location de lieux. Aujourd'hui, il ouvre son propre restaurant : "la Roseraie".

"J'avais envie de proposer aux Carolos un restaurant à leur image en misant sur la convivialité et la qualité des produits, sans chichi", explique-t-il. On y promet une cuisine traditionnelle et familiale, avec tous les produits faits maison, des frites au pain, tout en mettant en valeur le terroir carolo avec des viandes de Lobbes (boucherie Laurent), du vin (La Barrique), des fromages de fermes de la région, etc. "