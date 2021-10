Vers 10 heures ce mardi matin, la rue Charles Ernest, dans le quartier de la Villette à Marcinelle derrière la gare de Charleroi-Sud, a été fermée à la circulation : sur place, un trou de 15cm de diamètre est visible dans le revêtement de la chaussée. Il n'a peut-être l'air de rien, vu de l'extérieur, mais il cache un affaissement d'un mètre carré au moins, profond d'une grosse cinquantaine de centimètres: le passage d'un piéton ou d'une voiture aurait pu suffire à causer un effondrement de la voirie.

© FVH

Un périmètre de sécurité a été établi sur place par les pompiers de Marcinelle. Les services de la ville de Charleroi, la SWDE (service des eaux) et d'Ores (pour d'éventuelles conduites de gaz) ainsi que la police locale de Charleroi sont sur les lieux. Un ingénieur en stabilité de chaussée a également été requis dans la rue.

Contacté, le cabinet de l'échevin des Travaux (Eric Goffart) informe que des mesures seront prises pour "rouvrir au plus vite" la rue à la circulation. De fait, avec la rue de la Villette fermée pour cause de travaux autour de la gare du Sud, la petite rue résidentielle étroite est empruntée par nombre d'automobilistes.

© Google Street

Difficile, visiblement, de savoir à ce stade ce qui a pu se passer dans la rue Charles Ernest. Il ne s'agirait pas d'une fuite d'eau, et les impétrants (Ores et SWDE) ont pu confirmer qu'aucune conduite d'eau ou de gaz ne passait à cet endroit. Dès lors, la thèse d'un effondrement causé d'une part par la vétusté de la rue, de l'autre par un charroi plus important qu'à l'accoutumée, n'est pas à exclure.