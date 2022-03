Le 11 janvier dernier, le jeune dealer d'origine algérienne a été interpellé par la police de Charleroi, en pleine avenue de Waterloo. Quartier propice et bien connu pour la vente de produits stupéfiants.

À deux reprises, Waheb s'est fait sermonner par la police et a été invité à quitter les lieux. La troisième fois fut celle de trop. Waheb a été contrôlé et les agents ont découvert 11 pacsons d'héroïne sur lui et 0,21 g de cocaïne. Le prévenu avait rapidement admis qu'il cherchait bien à vendre sa marchandise auprès de clients, pour gagner en moyenne 350 euros par jour.Une peine dissuasive de 18 mois de prison était sollicitée contre le jeune homme, qui a transité par l'Espagne, la France et les Pays-Bas avant de terminer sur le territoire. La défense a finalement obtenu le sursis simple qui avait été sollicité.