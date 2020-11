Les fêtes de fin d’année sont généralement synonymes de moments de bonheur, de convivialité, de partage, de repas de famille. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Et la crise sanitaire que nous traversons actuellement rend la situation de précarité pour certaines personnes encore plus difficile.

Pour adoucir ces moments et mettre du baume au cœur à ceux qui sont dans le besoin, plusieurs associations se sont associées : La Faim du Mois, Nos Amis de la Rue, Les Chefs carolos solidaires, la Plateformes Alimentaire de Charleroi et le CAL de Charleroi. Celles-ci ont le soutien du CPAS. Elles vont unir leurs forces et leurs atouts afin de mettre en place un village solidaire dans la rue de France.

Dans ce village solidaire, les personnes pourront profiter de boissons chaudes : chocolat ou café, accompagné de viennoiseries. Une donnerie permettra de s’équiper en incontournables de l’hiver : chaussures, manteaux, pulls, tentes et couvertures. Des jouets et des jeux de sociétés seront aussi offerts aux enfants. Des kits d’hygiène seront également mis à disposition. Avant de quitter le village, repas chauds et cougnous prêts à emporter seront proposés.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la campagne d’éducation permanent du CAL "Egaux, ensemble. La Laicité pour tous". Via celle-ci, le CAL s’engage pour que les personnes les plus vulnérables, dont la pandémie a une nouvelle fois révélé la fragilité, ne soient plus oubliés des politiques publiques.