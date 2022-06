L. C.

C'est pour des faits graves de vol avec violence sur une personne vulnérable que la prévenue, bientôt 39 ans, comparaît devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Le 15 février dernier, Laurence confirme bien avoir fait les poches de Jean-Marie, non loin du boulevard Audent à Charleroi. En agissant de la sorte sur la personne vulnérable, Laurence entendait bien régler une histoire de prestations sexuelles mal payées. Dix euros étaient présents dans le portefeuille, avant que Laurence retire une cinquantaine d'euros à la banque avec la carte bancaire de Jean-Marie.

Présent à l'audience pour obtenir un dédommagement, Jean-Marie contredit la version de la prévenue. « Je l'ai revue après quatre ans. Elle m'a demandé dix euros pour aller s'acheter sa dose, mais j'ai refusé. Elle est rentrée dans mon immeuble et a arraché le portefeuille de ma veste. »



Consommatrice de plusieurs produits stupéfiants depuis ses 14 ans, Laurence essaye tant bien que mal de combattre sa dépendance. Si elle signale avoir arrêté la méthadone et l'héroïne, Laurence admet avoir des difficultés à cesser la consommation de cocaïne. Pour l'aider à soigner sa toxicomanie, Me Colin à la défense suggère la mise en place d'une peine de probation autonome.



Ce à quoi le parquet s'oppose, estimant la peine trop légère. En sachant que Laurence s'est vu révoquer une suspension probatoire du prononcé en 2005 pour le non-respect des conditions. Pour éviter pareille situation, une lourde peine de 3 ans de prison est requise avec un sursis probatoire. Si Laurence commet un faux pas durant son délai d'épreuve, elle purgera la peine de prison.



Pour régler un problème de procédure, le dossier a été mis en continuation à la semaine prochaine.