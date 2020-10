Le 29 octobre 2014, Gaëtan L. se trouve en compagnie de Brandon L. et de Gaëtan S. Le trio passe le temps en fumant du cannabis.

Le second Gaëtan propose à ses amis "un coup". Il connaît Luc, qui vend de la drogue, et propose d'aller lui rendre visite pour lui voler sa marchandise. Les trois amis se rendent devant le domicile de Luc. Ce dernier ouvre la porte lorsqu’il voit Gaëtan S., qu’il connaît bien. Mais Gaëtan S. se montre violent et repousse Luc. Le dealer s’en va chercher son revolver et fait feu, touchant Gaëtan S. au ventre.

Au même moment, Brandon et Gaëtan, en retrait, prennent la fuite. Quelques minutes plus tard, les deux copains sont rejoints par Gaëtan S., qui s’effondre au sol non loin de la place de la Digue, succombant à sa blessure…

Âgé de 18 ans à peine au moment des faits, Gaëtan L. avait reconnu avoir été présent sur les lieux avec Brandon pour y commettre une erreur de jeunesse. Le jeune avait décidé de tirer un trait définitif sur ses ennuis judiciaires depuis le drame.

Une peine de 15 mois de prison était requise, avec un sursis simple ou une peine de travail, pour les deux amis. Six ans après les faits, le tribunal a estimé que le délai raisonnable a été dépassé. Gaëtan L. et Brandon L. s’en sortent sans la moindre peine, avec une simple déclaration de culpabilité.