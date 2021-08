C’est une tête bien connue de la justice qui a comparu ce mardi 24 août devant le juge Stéphane Coppée. Condamné en décembre dernier à un an de prison pour vol avec violence, Youssouf avait malgré tout obtenu un sursis de 5 ans. Durant ce délai d’épreuve, ce dernier devait se tenir à carreau. Youssouf aura tenu six pauvres mois avant de récidiver…

Le 10 juin dernier, il a été l’auteur d’un vol avec effraction dans un restaurant de la région. Son butin ? Des bouteilles d’alcool, mais pas que, selon la partie civile. « On a également volé le contenu de la caisse enregistreuse. Caisse qui était fermée la veille, par le patron, et qui contenait de l’argent », souligne Me Camille Brison, partie civile. Tout cela après plusieurs mois de confinement… « Des portes ont été fracturées. Il y a aura des frais que mon client aurait préféré éviter compte tenu de la situation financière délicate. »

Le parquet a décidé de requérir une peine de 18 mois de prison pour le vol, et quatre mois de plus pour le séjour illégal. Jugement le lundi 6 septembre.