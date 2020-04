Ce jeudi à 14 heures, Mariam Atighehchi, experte Aides Publiques pour Charleroi Entreprendre et l’échevin des entreprises Eric Goffart organisent une session spéciale Covid-19 en ligne pour les entrepreneurs et indépendants de Charleroi.

"Il faut voir ça comme une réunion digitale, avec un modérateur qui anime les débats" précise le directeur de CE. "Ça se déroulera en deux parties, d’abord une présentation des aides régionales et fédérales par notre experte, puis des aides communales par l’échevin Eric Goffart. Ensuite, il y aura un échange interactif pour répondre aux questions."

De son côté, l’échevin précise qu’il pourra aussi faire remonter les inquiétudes et questions vers d’autres niveaux de pouvoir. "Ça manque de bonne communication entre les entreprises et les services publics" note-t-il. "Si on peut apporter des réponses, on le fera, si pas on notera pour se renseigner et revenir ensuite."

Inscriptions via le site : bit.ly/sessioncovid19