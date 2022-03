Le confinement a non seulement limités les déplacements vers des contrées plus lointaines mais à favoriser le tourisme local. C'est dans cet esprit que Denis Bernard a redécouvert les terrils de la région. "Lors du confinement de mars 2020, il n'était plus possible de se réunir ni même de voyager. Avec mon meilleur ami,nous avons décidé de nous balader dans les environs et notamment de grimper sur quelques terrils. Là, j'ai découvert ma région autrement et je me suis passionné pour les terrils. Ne voulant pas en rester là, j'ai décidé de suivre des cours afin de devenir guide. Grâce à un programme spécial initié par Intereg, j'ai pu obtenir une certification comme Ambassadeur Interfrontalier des terrils. Maintenant, je peux donc partager mes découvertes avec le plus grand nombre et mettre l'accent, sur une histoire, une faune et une flore toutes particulières," explique Denis Bernard.

Entrepreneur dans l'âme, le carolo de 55 ans donc créé sa structure : "Terril et Loisir" pour parcourir entre amis ou en famille les sommets de Charleroi.

Profitant d'une météo annoncée clémente ces prochains jours, Denis Bernard organise des balades vendredi 14h au terril Bayemont, samedi 10 h au Cazier et dimanche 14 h au terril Bayemont.

Pour en découvrir toutes les modalités rendez-vous sur la page Facebook Terril et Loisir ou au 0475/82 58 07