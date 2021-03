De 13 à 21 heures, la police locale de Charleroi a encore frappé fort dans le centre-ville de la métropole carolo, en envoyant 20 policiers issus du PSO (Peloton de Sécurisation et Ordre public) et de la brigade canine, avec un renfort de deux maître-chiens et d'un fourgon cellulaire de la police fédérale. Il s'agit de la quatrième opération du genre en deux mois.

Cette nouvelle action a permis de contrôler 15 personnes, dont 7 en séjour illégal, une personne en état d'ivresse et une autre pour trouble à l'ordre public. Ces personnes ont été arrêtées administrativement, et l'Office des Etrangers a été informé.

Mais l'opération visait surtout la "lutte contre les stupéfiants" et notamment le deal de rue. Un des grands problèmes de Charleroi. Dans ce cadre, un véhicule a également été contrôlé, et près de 10 grammes de marijuana et 7 grammes de cocaïne ont été saisis sur différents dealers ou consommateurs. "A l’issue de l’opération, 7 personnes ont été privés de liberté judiciairement pour trafic ou détention de stupéfiants et 3 de celles-ci ont été présentées au parquet de Charleroi. Ces dernières ont été ensuite présentés à un juge d’instruction qui les a placées sous mandat d’arrêt", signale la police locale. 18 P-V judiciaires ont été dressés en tout.

"Les opérations s’enchaîneront de façon régulière sur le secteur", promet encore la police locale de Charleroi.