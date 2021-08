Au tribunal correctionnel de Charleroi, les dossiers se suivent et se ressemblent. Encore une fois, c’est un trafic de stupéfiants qui a été évoqué dans la salle 259 du palais de justice de Charleroi. Hamza est suspecté d’avoir détenu et vendu de la cocaïne, le 14 juillet dernier, à l’angle formé par la rue d’Angleterre et l’avenue Jules Henin à la ville haute de Charleroi.

Les policiers locaux ont décidé de procéder au contrôle de deux individus au comportement suspect. D’après un opérateur se trouvant derrière les écrans reliés aux caméras de surveillance installées dans la ville, il y a eu un échange. Une boîte aux lettres, toute proche des deux individus, sert de stockage de pacsons de cocaïne.

Une dame confirme aux policiers avoir acheté une boulette à Hamza. Ce dernier, en séjour illégal chez nous, conteste avoir vendu quoi que ce soit à cette femme. Une peine de 18 mois de prison a été requise contre le prévenu, également porteur d’un cutter, pour se défendre après avoir été victime d’une agression.

Jugement le 2 septembre.