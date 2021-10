La ville de Charleroi a saisi l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation pour annoncer la listes des école lauréates du Programme Progécole. Fruits et légumes frais mais aussi produits laitiers débarquent dans pas moins de 30 écoles communales carolos contre deux l'année dernière. Ce programme fait écho au désir de la Ville de proposer une meilleure alimentation aux élèves. Plusieurs initiatives ont ainsi été lancées sous l’impulsion de l’Echevine Julie Patte, en charge de l’Enseignement, dont notamment les repas chauds et gratuits dans trois écoles maternelles. "Nous avons à cœur d’agir à notre niveau pour renverser cette tendance en proposant une nourriture toujours plus qualitative à nos élèves. Une alimentation équilibrée contribue immanquablement à la bonne santé et à faciliter les facultés d’apprentissage", indique l’Echevine Julie Patte.

L'objectif de ce programme est de promouvoir les bienfaits d'une alimentation saine dès le plus jeune âge et encourager les enfants à manger plus de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers.

Cette distribution est complétée d'un programme de sensibilisation qui se traduit par des activités éducatives permettant aux enfants de découvrir les produits locaux et de faire le lien entre l'alimentation et l'agriculture.

Le programme a pu être mis sur pied grâce à un "marché public centralisé". Les fournisseurs choisis par le SPW livreront gratuitement les produits imposés selon un calendrier établi par le SPW ARNE dans le cadre de Progécole.

Les élèves des écoles participant à Progécole bénéficient d’une distribution gratuite de fruits, légumes, lait et/ou produits laitiers et d’une activité de sensibilisation à l’alimentation.

Voici les écoles élues pour le programme :

1. Gilly Sart Allet

2. Gilly Corvées

3. Lodelinsart Gros Fayt

4. Jumet Hamendes

5. Couillet Vaisière

6. Goutroux Coquelicots

7. Marchienne Docherie

8. Marchienne Victor Hachez

9. Montignies Solidarité

10. Monceau Pairotte

11. Monceau Grands Trieux

12. Monceau Rue des écoles

13. Monceau Route de Trazegnies

14. Monceau Rue de Roux

15. Roux Bassée

16. Marcinelle Centre

17. Charleroi Cobaux primaire

18. Charleroi Cobaux maternel

19. Charleroi Nord

20. Gilly Haies – Nazarin

21. Gilly Haies – Vallées

22. Gilly Haies – Trieu Albart

23. Lodelinsart Ouest

24. Lodelinsart Bon Air

25. Marchienne Spignat

26. Jumet Dewiest

27. Jumet Robert Arcq

28. Marcinelle Cerisiers

29. Charleroi Bosquetville

30. Marchienne Chrysalides